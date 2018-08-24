مصر.. زوج يقتل زوجته في العيد بسبب كوب الشاي!

أنهى مواطن مصري في الثلاثينيات من العمر حياة زوجته بسبب نسيانها وضع السكر في كوب الشاي، وذلك بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة.

وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم وتبين أنه قتل زوجته بطعنة نافذة في الرقبة بسكين المطبخ، وذلك بسبب نسيانها وضع السكر بالكمية المطلوبة في كوب الشاي الذي طلبه. وجرى نقل جثة القتيلة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق في الجريمة.

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بدأت الواقعة بتلقي الشرطة إخطارا بوصول إشارة من مستشفى قليوب العام، باستقبال جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية ( 35 سنة)، وهو موظف، وأن سبب ذلك هو قيام المجنى عليها بإعداد كوب شاي لزوجها بناء على طلبه، وعندما اكتشف الزوج أن كمية السكر بالشاي قليلة، قام بسبها فنشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الزوج بطعنها بسكين في رقبتها طعنة أودت بحياتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية