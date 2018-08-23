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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون

أخبار العالم العربي

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون
Reuters Faisal Al Nasser
عسكريون سعوديون في جازان (صورة من الأرشيف)
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أفاد التلفزيون السعودي بأن الدفاع الجوي للمملكة اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين مساء اليوم الخميس، بأن القوة الصاروخية قصفت معسكرا سعوديا مستحدثا شرقي جيزان بصاروخ باليستي من نوع "بدر 1".

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أن قواتها أصابت هدفا عسكريا سعوديا في عمق مياه المملكة.

من جانبه، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن إحباط هجوم على موقع لشركة "أرامكو" النفطية السعودية بجازان بواسطة زورق مفخخ مسير عن بعد.

المصدر: الإخبارية السعودية، المسيرة

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