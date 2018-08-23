الحوثيون يستهدفون موقعا سعوديا بحريا والمملكة تعلن إحباط هجوم على "أرامكو"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها أصابت هدفا عسكريا سعوديا في عمق مياه المملكة فيما أفادت السعودية بإحباط هجوم عبر زورق مفخخ على موقع لشركة "أرامكو" بجازان.

وقال مصدر عسكري من الحوثيين لوسائل الإعلام التي يسيطرون عليها إن "القوة البحرية نفذت عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي وتم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة الموقع العسكري "بدقة عالية"، دون ذكر أي تفاصيل عن الهدف.

من جانبه، أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية بإحباط هجوم بزورق مفخخ، انطلق من شواطئ الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين عن تنفيذ العملية البحرية الخاصة.

وذكرت قيادة التحالف في بيان أن قواته نجحت في "إحباط عمل إرهابي بزورق مفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائيا".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن "الحوثيين والحرس الثوري الإيراني يواصلون تهديد ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية"، مشددة على اتخاذها "التدابير اللازمة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر".

بدورها، ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن رجال حرس الحدود بقطاع الموسم بمنطقة جازان جنوب المملكة نجحوا في "إحباط محاولة إرهابية" نفذت باستخدام زورق مفخخ لتفجير رصيف ومحطة توزيع منتجات النفط التابعة لشركة "أرامكو".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "قوات حرس الحدود رصدت انطلاق زورق من داخل المياه اليمنية، وعند اعتراضه اتضح عدم وجود أشخاص على متنه، وأنه يتحرك بالتحكم من بعد، فجرى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيله".

وكشفت قوات حرس الحدود بعد فحص القارب أنه مفخخ بمواد شديدة الانفجار ونفذت عملية لتفجيره في عرض البحر بعد تأمين الموقع.

وتخوض السعودية حملة عسكرية كبيرة في اليمن، الذي يمر، منذ سبتمبر 2014، بنزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة، وبين قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

المصدر: وسائل إعلام يمنية + سبق