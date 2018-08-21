مقتل مصمم قنبلة "المؤخرة" التي استخدمت في محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن القوات الأمريكية قتلت إبراهيم العسيري، السعودي المعروف كخبير متفجرات في تنظيم "القاعدة"، في اليمن العام الماضي.

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ونقلت الوكالة اليوم الثلاثاء عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن العسيري "أبو صالح" الذي اختبأ لسنوات في اليمن، قتل في النصف الأول من العام الماضي أثناء تصنيعه متفجرات متطورة يصعب رصدها.

وأضاف المسؤول: "نحن واثقون من أنه قتل أواخر العام الماضي".

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية سابقا، نقلا عن مسؤولين يمنيين وزعيم قبلي، أن العسيري قتل بغارة أمريكية نفذتها طائرة من دون طيار في مديرية مأرب شرق اليمن، حيث استهدف أثناء وقوفه قرب سيارته مع عناصر آخرين من "القاعدة".

واعتبر الفريق الأممي الخاص برصد نشاط الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، في تقرير نشره الأسبوع الماضي، أن مقتل العسيري المدرج على قوائم المطلوبين الدوليين يمثل "ضربة قوية لقدرات تنظيم القاعدة العملياتية، نظرا للدور الذي لعبه سابقا في المخططات ضد الطيران".

فيما قال البنتاغون إنه لا يملك معلومات بشأن مصير العسيري.

ويعتقد أن العسيري شارك في العديد من المخططات الإرهابية بينها محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف عام 2009، حيث يشتبه في تصميمه للقنبلة التي استخدمها شقيقه عبد الله في الهجوم.

كما يشتبه بأن العسيري ابتكر قنابل "السروال" و"المؤخرة" و"الطابعة".

المصدر: فرانس برس + عكاظ