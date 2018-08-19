غارة أمريكية تطيح بمعلم قنابل "القاعدة" في اليمن

نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مسؤولين يمنيين وزعيم قبلي السبت، تأكيدهم مقتل إبراهيم العسيري صانع قنابل تنظيم "القاعدة" في اليمن بغارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار.

وذكرت المصادر أن العسيري (36 عاما) قتل في مديرية مأرب شرقي اليمن، مبينة أن الغارة استهدفته واثنين أو أربعة من عناصر التنظيم أثناء وقوفهم بجانب سيارته.

ورجح تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن يكون العسيري الملقب بـ"أبو صالح" قد قتل خلال النصف الأول من 2017.

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ويعتقد بأن العسيري هو مبتكر قنابل حملت إحداها اسم "السروال"، وأخرى "المؤخرة" وثالثة "الطابعة".

وانضم العسيري وشقيقه الأصغر عبد الله عام 2007، إلى تنظيم "القاعدة" في اليمن، وبرز كخبير في صناعة المتفجرات بعد اندماج جناحي القاعدة اليمني والسعودي، ليشكّلا "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

المصدر: عكاظ +وكالات