هادي: المعركة الأخيرة شارفت على النهاية

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن السلام في بلاده لن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب وإزالة آثاره والعودة إلى المسار السياسي.

وقال هادي في كلمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك: "أي عمل سياسي يتوق إلى السلام بين اليمنيين سيظل مبنيا على احترام إرادة اليمنيين والتزام المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات مؤتمر الحوار، والقرار الأممي رقم 2216، وبدون الالتزام بها لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في اليمن".

وأكد الرئيس اليمني قرب انتهاء المعركة وتحقيق الانتصار، وقال: "إننا على ثقة بأن المعركة التي نخوضها اليوم قد شارفت على نهايتها وباتت على أبواب تحقيق الانتصار الكبير، وستكون آخر المعارك وفاتحة عهد جديد لتحقيق آمال اليمنيين في الرخاء والاستقرار".

وأشار إلى أن "يمنا موحدا"، سيكون "محل فخر من جميع أبنائه بانتمائهم إليه، ومصدر أمان للأشقاء والعرب الذين يخوضون وتحت قيادة السعودية، معركة الحفاظ على الأمة وهويتها".

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واعتبر هادي "مشروع الدولة الاتحادية"، الذي جاء كأحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، "الحلم الذي لا تراجع عنه"، ومبديا العزم على تحقيقه.

وتوجه الرئيس اليمني بالتهنئة على "ما تحقق من انتصارات خلال الفترة الأخيرة الماضية في البيضاء وصعدة والجوف ومأرب وحيران والساحل الغربي وتعز"، إلى أفراد القوات المسلحة وكل من ساهم بتحقيقها.

المصدر: وكالات