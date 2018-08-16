قوات هادي تسيطر على مركز مديرية باقم في صعدة

فرضت قوات الجيش اليمني التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، سيطرتها على مركز مديرية باقم شمال غربي صعدة معقل الحوثيين الرئيس.

وصرح قائد اللواء 102 العميد ياسر الحارثي لوكالة الأناضول، قائلا: "قوات اللواء 102 ولواء الدعم والإسناد، شنت هجوما كبيرا على قوات الحوثي في مدينة باقم والجبال المحيطة منذ أمس الأربعاء، وتكللت تلك الهجمات بالسيطرة على مركز المدينة".

ولفت إلى "سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وأسير خلال تلك المواجهات، فيما تقوم قوات الجيش حاليا بتمشيط شوارع المدينة والجبال المحيطة بها".

وتبعد مديرية باقم 20 كم فقط عن مركز مديرية ضحيان مسقط رأس زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وبالسيطرة عليها تكون أول مديريات محافظة صعدة قد خضعت لسيطرة قوات الرئيس هادي.

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ويشهد اليمن منذ أكثر من 3 سنوات نزاعا مسلحا بين أنصار هادي وجماعة الحوثي، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي منذ مارس 2015 لدعم قوات هادي، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وتسببت الحرب في اليمن حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، كما هبطت الاحتياطات النقدية اليمنية إلى الحضيض.

المصدر: وكالات