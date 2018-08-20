أمير قطر يغرد بمناسبة عيد الأضحى ويهنئ أمير الكويت

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رعاياه والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى، متمنيا الرخاء للمنطقة والعالم كله.

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وغرد أمير قطر على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين:

أبارك للجميع في دولة قطر مواطنين ومقيمين عيد الأضحى المبارك سائلا الله القبول ولوطننا الغالي المزيد من الرفعة والتقدم.

كما أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي أدعو الله فيها أن يعم السلام والرخاء منطقتنا والعالم أجمع. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

وفي شأن متصل، أجرى أمير قطر اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وهنأه بعيد الأضحى، معبرا عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بالمناسبة المباركة.

المصدر: RT + جريدة الوطن الكويتية











