// 26.06.2018 по тикету 15478
أمير قطر يغرد بمناسبة عيد الأضحى ويهنئ أمير الكويت
twitter.com/TamimBinHamad
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هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رعاياه والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى، متمنيا الرخاء للمنطقة والعالم كله.
وغرد أمير قطر على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين:
أبارك للجميع في دولة قطر مواطنين ومقيمين عيد الأضحى المبارك سائلا الله القبول ولوطننا الغالي المزيد من الرفعة والتقدم.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
كما أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة التي أدعو الله فيها أن يعم السلام والرخاء منطقتنا والعالم أجمع.
وفي شأن متصل، أجرى أمير قطر اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وهنأه بعيد الأضحى، معبرا عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بالمناسبة المباركة.
المصدر: RT + جريدة الوطن الكويتية
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