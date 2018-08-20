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أمير قطر يغرد بمناسبة عيد الأضحى ويهنئ أمير الكويت

أخبار العالم العربي

أمير قطر يغرد بمناسبة عيد الأضحى ويهنئ أمير الكويت
twitter.com/TamimBinHamad
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رعاياه والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى، متمنيا الرخاء للمنطقة والعالم كله.

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وغرد أمير قطر على حسابه في "تويتر" اليوم الاثنين:

وفي شأن متصل، أجرى أمير قطر اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وهنأه بعيد الأضحى، معبرا عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بالمناسبة المباركة.

المصدر: RT + جريدة الوطن الكويتية






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