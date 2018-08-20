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بالصور.. الملك سلمان في منى للإشراف على راحة الحجاج

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بالصور.. الملك سلمان في منى للإشراف على راحة الحجاج
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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصل منى للإشراف على راحة الحجاج
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وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مشعر منى للإشراف على راحة الحجاج والاطلاع على ما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات خلال تأديتهم مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

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وذكرت وكالة "واس" أن المستشار الخاص للملك السعودي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والمستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وغيرهم من المسؤولين كانوا جميعا في استقبال الملك سلمان لدى وصوله قصر منى.

المصدر: واس


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