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مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع العواصم العربية
Sputnik Maxim Bogodvid
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تستعد العواصم العربية، الثلاثاء 22 أغسطس، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، عدا المغرب الذي سيحتفل به يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس.
إليكم مواقيت صلاة العيد في العواصم العربية
القاهرة - الساعة 05:51 صباحا
الرياض - الساعة 06:16 صباحا
دمشق - الساعة 7:04 صباحا
أبوظبي - الساعة 06:16 صباحا
تونس – الساعة 6:51 صباحا
الجزائر - الساعة 7:20 صباحا
عمان - الساعة 6.30 صباحا
المنامة – الساعة 6:01 صباحا
الكويت – الساعة 6:01 صباحا
سلطنة عمان - الساعة 6.23 صباحا
القدس - الساعة 6:40 صباحا
الخرطوم - الساعة 7:06 صباحا
الرباط - الساعة 07:57 صباحا يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس
المصدر: RT + وكالات
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