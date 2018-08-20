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مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع العواصم العربية

أخبار العالم العربي

مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع العواصم العربية
Sputnik Maxim Bogodvid
صلاة العيد
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تستعد العواصم العربية، الثلاثاء 22 أغسطس، للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك، عدا المغرب الذي سيحتفل به يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس.

إليكم مواقيت صلاة العيد في العواصم العربية

القاهرة - الساعة 05:51 صباحا

الرياض - الساعة 06:16 صباحا

دمشق - الساعة 7:04 صباحا

أبوظبي - الساعة 06:16 صباحا

تونس – الساعة 6:51 صباحا

الجزائر - الساعة 7:20 صباحا

عمان - الساعة 6.30 صباحا

المنامة – الساعة 6:01 صباحا

الكويت – الساعة 6:01 صباحا

سلطنة عمان - الساعة 6.23 صباحا

القدس - الساعة 6:40 صباحا

الخرطوم - الساعة 7:06 صباحا

الرباط - الساعة 07:57 صباحا يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس

المصدر: RT + وكالات

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