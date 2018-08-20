تدوينة ساخرة من ملياردير مصري تتعلق بتهنئة بعيد الأضحى

هنأ رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وسخر ساويرس من تعليق لأحد متابعيه حول وضعه صورة من غوغل قائلا له:" المهندس نجيب ساويرس من أغنى أغنياء مصر لا يستطيع أن يحضر مصمم بـ"ربع جنيه" يقوم بعمل تصميم وأخذ صورة من غوغل." ليرد عليه الملياردير المصري قائلا:" مصاريف".

ويوافق غدا الثلاثاء 21 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث خصصت وزارة الأوقاف المصرية عددا من الساحات لصلاة العيد على مستوى محافظات الجمهورية، بلغ عددها 5 آلاف و813 ساحة، حيث تصدرت الإسكندرية أكبر عدد من الساحات بإجمالي 537 ساحة، وجاءت بورسعيد بـ9 ساحات.

المصدر: RT + تويتر