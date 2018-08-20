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البحرية المصرية تنفذ تدريبات عسكرية في البحرين الأحمر والمتوسط (صور)

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البحرية المصرية تنفذ تدريبات عسكرية في البحرين الأحمر والمتوسط (صور)
EgyArmySpox/Facebook
هليكوبتر تهبط على متن سفينة خلال التدريبات
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نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات عابرة في البحرين الأحمر والمتوسط مع القوات البحرية الإيطالية واليونانية وكوريا الجنوبية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع القوات البحرية الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

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ووفقا له شارك عدد من القطع البحرية المصرية مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة في تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر الأبيض المتوسط، تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتبادل إقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

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