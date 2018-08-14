ألمانيا تعرض سلاحا جديدا على مصر

أكد موقع "ديفينس ويب" الأمريكي، أن ألمانيا تحاول إقناع مصر بشراء أحد أسلحتها البحرية التي تنتجها شركة "ThyssenKrupp".

وتحاول ألمانيا إقناع مصر بشراء فرقاطتين من طراز "ميكو A200"، حيث دخلت برلين على خط صفقة تقوم فرنسا بالمباحثات حاليا بشأنها مع مصر لبيع فرقاطتين إضافيتين من طراز "غوويند" التي تنتجها شركة "نافال جروب" الفرنسية.

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وحسب التقرير، فإن الصفقة الألمانية إذا ما تمت ستبلغ قيمتها نحو مليار يورو، مضيفا أن الحكومة الألمانية تقدم قروضا جذابة من خلال شركة "أويلر هيرمز" المالية، في حين تكافح "نافال جروب" مع عروضها الائتمانية.

ومن المفترض أن تختار مصر صواريخ "آستر 30" التي تصنعها شركة "MBDA"، ولكن يبدو أن فرنسا لن تبيع الصواريخ إلا إذا كانت تستخدم على الفرقاطات الفرنسية، لذا فإن مصر ستضطر إلى الموافقة على صفقة الفرقاطات الفرنسية، أما إذا رغبت في الحصول على الصفقة الألمانية ستقوم مصر بشراء صواريخ "Umkhonto".

ووقعت مصر عام 2014، على صفقة مع فرنسا للحصول على أربع فرقاطات من طراز Gowind 2500 مقابل مليار يورو، الأولى تم تسليمها في أكتوبر 2017 تحت اسم الفاتح 971، التي تم بناؤها في لوريان بفرنسا، والثلاث الأخرى يتم بناؤها في مصر.

المصدر: Defenceweb