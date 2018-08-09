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ماذا فعلت الصين بعد ضربة الدفاع الجوي المصري الصاروخية الدقيقة؟ (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

ماذا فعلت الصين بعد ضربة الدفاع الجوي المصري الصاروخية الدقيقة؟ (فيديو + صور)
tvzvezda
شعار مسابقة السماء الصافية
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أبهرت قوات الدفاع الجوي المصري الحاضرين في مسابقة "السماء الصافية"، ضمن الألعاب العسكرية الدولية التي تستضفيها الصين، بعد ضربة صاروخية موفقة أصابت الهدف بدقة.

وأكد مصدر عسكري داخل الألعاب العسكرية في الصين لـ"RT"، أن اللجنة الصينية التي تشرف على المسابقة احتفظت بالضربة الصاروخية التي نفذها أحد جنود قوات الدفاع الجوي المصري داخل الأرشيف الخاص بالمسابقات، لدقتها المبهرة.

RT
الجنود المصريين بعد حصولهم على الميداليات الفضية والذهبية

وأشار المصدر إلى أن القوات المصرية احتلت المركز الثاني بشكل عام في المسابقة، بعد مرور الجولات الثلاث، حيث احتلت المركز الثاني في الجولة الأولى، والمركز الأول في الجولة الثانية، والمركز الثاني في الجولة الثالثة بسبب عطل تقني في المدرعة أدى إلى تأخيرها 15 دقيقة.

RT
القوات المصرية المشاركة في السماء الصافية

وأوضح المصدر أن الجنود المصريين سيحضرون الحفل الختامي يوم 11 أغسطس الجاري، لتسلم جوائز المركز الثاني، بعد تسلمهم الميداليات الفضية والذهبية .

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 في الـ28 من الشهر الماضي في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في ميدان ألابينو بضواحي موسكو، بمشاركة فرق الدول المتنافسة، قبل انتقالها إلى الصين للمنافسة هناك.

جندي مصري خلال الألعاب العسكرية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بينها السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وتجري 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.

المصدر: RT

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