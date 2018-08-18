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تعليق الحوثي على ملايين السعودية المئة

أخبار العالم العربي

تعليق الحوثي على ملايين السعودية المئة
Reuters Khaled Abdullah
محمد علي الحوثي
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علّق رئيس اللجنة السياسية العليا لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي، على إعلان السعودية تقديمها 100 مليون دولار للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا والعراق.

وكتب الحوثي في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "الدعم المعلن لا يشرف النظام السعودي بسوريا بعد إعلان جاهزيته للقتال فيها، وهو يمثل اعترافا بالهزيمة أمام طهران".

وأشار إلى أن الإعلان السعودي يثبت "كذبة محاربة إيران، وبقاء العقلية التدميرية سياسة لها بسوريا واليمن، وأن الميلشيات الإرهابية جيشها البديل".

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وأعلنت السعودية أمس الجمعة تقديمها مساهمة بقيمة 100 مليون دولار للتحالف الدولي بقيادة واشنطن للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى أجزاء من سوريا حررت من تنظيم "داعش".

وبيّنت الرياض أن المبلغ سيوجه لإعادة إحياء المجتمعات في مناطق مثل الرقة، وتمويل إعمار الأحياء المدمرة وتأهيل الخدمات الصحية والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والمواصلات.

المصدر: "تويتر"

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