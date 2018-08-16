مصدر عراقي لـRT: انسحاب نواب من ائتلاف العبادي

كشف مصدر سياسي عراقي، عن انسحاب 28 نائبا من ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الحكومة حيدر العبادي، مشيرا إلى أن على رأس المنسحبين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال المصدر لـ"RT" إن "النواب الذين سينسحون هم من كتل الحزب الإسلامي، وحزب الفضيلة، بالإضافة إلى كتلة (عطاء)، التي يرأسها فالح الفياض، فضلا عن عدد آخر من الفائزين سينسحون بشكل فردي".

وأضاف المصدر أن "الخلافات داخل ائتلاف النصر بين العبادي والفياض، ازدادت بعد طرح اسم الأخير كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة".

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وأكد ائتلاف "النصر" في بيان له مطلع شهر أغسطس الحالي، خلال اجتماعه الدوري، أن مرشحه لرئاسة الحكومة هو زعيم الائتلاف حيدر العبادي.

وأجمع أعضاء الكتلة على "تمسكهم بائتلاف النصر ومشروعه الوطني"، مشددين على "أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مصالح المواطنين ومحاربة الفساد بكل أشكاله".

وأشار البيان إلى تمسك الائتلاف بمرشحه، مؤكدا أن "ائتلاف النصر" عابر للطائفية ويراعي في مباحثاته مصلحة العراق وكل مكوناته.

المصدر: RT