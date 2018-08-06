"ائتلاف النصر" يتمسك بترشيح العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة

عقد "ائتلاف النصر" في العراق اليوم، اجتماعه الدوري السادس برئاسة قائده رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

وذكر الائتلاف في بيان حصلت عليه RT، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة سير مباحثات الكتل السياسية وتطوراتها والسير قدما بمشروع ائتلاف النصر السياسي إضافة إلى الأوضاع العامة في البلد ومطالب المواطنين واستجابة الحكومة لها".

وأجمع أعضاء الكتلة على "تمسكهم بائتلاف النصر ومشروعه الوطني"، مشددين على "أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مصلحة المواطنين ومحاربة الفساد بكل أشكاله".

وأشار البيان إلى تمسك الائتلاف بمرشحه العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدين على أن "ائتلاف النصر" عابر للطائفية وينظر في مباحثاته مصلحة العراق وكل مكوناته.

المصدر: RT