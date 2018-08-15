أردوغان يشكر قطر على استثماراتها في تركيا إثر أزمة الليرة

شكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تعهد اليوم بأن بلاده ستستثمر 15 مليار دولار في تركيا على خلفية أزمة الليرة المحلية.

وقال أردوغان، في تغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء باللغتين العربية والتركية عبر حسابه في "تويتر": "أجرينا اليوم لقاء مثمرا وإيجابيا مع أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي قدم إلى بلادنا في إطار زيارة عمل، وتشرفت كثيرا باستضافته في المجمع الرئاسي".

وأضاف أردوغان: "أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا".

وتابع الرئيس التركي مشددا: "لا شك أن علاقاتنا المتينة مع دولة قطر الصديقة والشقيقة ستشهد تطورا في العديد من المجالات بشكل مستمر".

وأعلن آل ثاني خلال لقائه أردوغان أن بلاده ستقدم لتركيا استثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار بشكل مشاريع مختلفة في خطوة يجري اتخاذها على وقع أزمة كبيرة ضربت الاقتصاد التركي بسبب الهبوط الحاد لقيمة الليرة المحلية، التي وصلت مؤخرا إلى أدنى مستوى قياسي في تاريخها أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ سعره 7.06 ليرات تركية ليتراجع لاحقا إلى حوالي 6.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير، حسب متابعين، إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

المصدر: حساب أردوغان في "تويتر" + RT