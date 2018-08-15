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أمير قطر: نقف مع أشقائنا في تركيا لوقوفها بجوار قضايا الأمة

أخبار العالم العربي

أمير قطر: نقف مع أشقائنا في تركيا لوقوفها بجوار قضايا الأمة
twitter/ @TamimBinHamad
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستقبل في أنقرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعمه للسلطات التركية، و بأن بلاده تقف إلى جانب "الأشقاء" في تركيا كونها تؤيد "قضايا الأمة".

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الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلتقي في أنقرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر: سنستثمر 15 مليار دولار بشكل مباشر في تركيا

وكتب آل ثاني، في تغريدة نشرها مساء اليوم الأربعاء، إثر لقائه بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة: "اليوم نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر".

وأكد آل ثاني: "في إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

ونشر آل ثاني على صفحته تغريدتين بنفس المضمون كتبتا باللغة التركية وأرفقهما بصور من لقائه مع أردوغان.

وأعلن أمير قطر، خلال لقائه الرئيس التركي أن بلاده ستقدم لتركيا استثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار بشكل مشاريع مختلفة في خطوة يجري اتخاذها على وقع أزمة كبيرة ضربت الاقتصاد التركي بسبب الهبوط الحاد لقيمة الليرة المحلية. 

المصدر: حساب أمير قطر في موقع "تويتر" + RT

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قطر لم تخذل تركيا في أزمة الليرة