أبو الغيط أثناء استقباله هادي: التدخلات الإيرانية تهديد خطير لمنظومة الأمن القومي العربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن اليمن ركن رئيسي في منظومة الأمن القومي العربي، مضيفا أن التدخلات الإيرانية في هذا البلد تمثل تهديدا خطيرا لهذه المنظومة.

وأوضح أبو الغيط خلال استقباله الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن إيران تتدخل من خلال "إشعال الفوضى والاحتراب والتقسيم في ربوع اليمن، أو بتهديد حركة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية الدولية، وهو البحر الأحمر".

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، أن "اللقاء تناول كافة أبعاد الأزمة اليمنية، والدور التخريبي الذي تقوم به إيران في زعزعة الاستقرار في هذا البلد العربي المهم، عبر دعمها للميلشيات الانقلابية واستمرارها في تهريب السلاح للحوثيين بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف عفيفي أن الرئيس اليمني توجه بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية، على "الدعم والتأييد المتواصل للشرعية اليمنية من خلال المواقف التي تعبر عنها الجامعة وأمانتها العامة، في كافة المحافل الإقليمية والدولية، لمساندة الحكومة الشرعية والحفاظ على وحدة التراب اليمني، وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي أفضى إلى أوضاع بالغة التردي على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي".

وفي نهاية اللقاء وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر والتقدير للرئيس اليمني لحرصه على القيام بزيارة مقر الأمانة العامة، مؤكدا أن اليمن كان عضوا مؤسسا في هذه المنظمة منذ نشأتها، وأنه سيتجاوز أزمته ليعود إلى ممارسة دوره وتأثيره في المحيط العربي.

المصدر: RT