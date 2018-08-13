 
مباشر

ظريف: عقوبات أمريكا لن تكبح نفوذ إيران في المنطقة

أخبار العالم

ظريف: عقوبات أمريكا لن تكبح نفوذ إيران في المنطقة
.isna.ir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn7f

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على بلاده، لن تغير السياسة الإقليمية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية.

إقرأ المزيد
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ظريف: العالم سيتحد ويجبر واشنطن على علاج نفسها من الإدمان على البلطجة

وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده لن تكبح نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران للحد من أنشطتها في المنطقة.

وقال ظريف لقناة "الجزيرة" القطرية اليوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية والتهديدات لن تجعل إيران تغير سياساتها في المنطقة.

وأضاف: لن يكون هناك أي حوار مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات والتهديدات. وأي حوار مع واشنطن بحاجة إلى أن تحترم الإدارة الأمريكية الآخرين وتتوقف عن فرض العقوبات.

 وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) الموقع مع طهران في 2015، وقال إنه لم يعالج أمر برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولا أنشطتها النووية بعد عام 2025 ولا دورها في الصراعات الدائرة في المنطقة، وخاصة في اليمن وسوريا.

وانتقد ظريف بشدة ما أسماه الحرب الظالمة التي تشنها السعودية على اليمن.

المصدر: وكالة إسنا الإيرانية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا