ظريف: عقوبات أمريكا لن تكبح نفوذ إيران في المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على بلاده، لن تغير السياسة الإقليمية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية.

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وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده لن تكبح نفوذها في الشرق الأوسط رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران للحد من أنشطتها في المنطقة.

وقال ظريف لقناة "الجزيرة" القطرية اليوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية والتهديدات لن تجعل إيران تغير سياساتها في المنطقة.

وأضاف: لن يكون هناك أي حوار مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات والتهديدات. وأي حوار مع واشنطن بحاجة إلى أن تحترم الإدارة الأمريكية الآخرين وتتوقف عن فرض العقوبات.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) الموقع مع طهران في 2015، وقال إنه لم يعالج أمر برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولا أنشطتها النووية بعد عام 2025 ولا دورها في الصراعات الدائرة في المنطقة، وخاصة في اليمن وسوريا.

وانتقد ظريف بشدة ما أسماه الحرب الظالمة التي تشنها السعودية على اليمن.

المصدر: وكالة إسنا الإيرانية