ظريف: العالم سيتحد ويجبر واشنطن على علاج نفسها من الإدمان على البلطجة

دعا وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة إلى العلاج من إدمانها على فرض العقوبات، وتغيير سلوكها، وخلافا لذلك فإن العالم سيتحد في وجهها ويجبرها على فعل ذلك.

Trump's jubilation in inflicting economic hardship on its NATO ally Turkey is shameful. The US has to rehabilitate its addiction to sanctions & bullying or entire world will unite—beyond verbal condemnations—to force it to. We’ve stood with neighbors before, and will again now. — Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2018

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه قد أقر زيادة التعريفات الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا، بنسبة تصل إلى 20 % و 50 % على التوالي، مما تسبب في انخفاض آخر لليرة التركية إلى مستوى قياسي، وهبطت إلى 6.62 مقابل الدولار، حيث خسرت ما يقرب من 20 % من قيمتها في يوم واحد.

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وكتب وزير الخارجية الإيراني على حسابه على تويتر يقول إن "فرحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقدرته على التسبب بمصاعب اقتصادية لحليفه التركي في الناتو، هو عار، ويجب على الولايات المتحدة أن تعالج نفسها من إدمانها على العقوبات والبلطجة، وإلا فإن العالم كله سيتحد ويجبر واشنطن على القيام بذلك، ليس فقط عن طريق الإدانات اللفظية لسلوكها. لقد كان علينا بالفعل أن نقف ونساند بعضنا البعض، ونحن على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى".



وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخراً، ظاهريا بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي تحتجزه السلطات التركية منذ عام 2016 بحجة تعاونه مع جماعة الداعية فتح الله غولن. وفي الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد غول، ووزير الداخلية سليمان سويو، متهمة إياهما بقيامهما بـ "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".



المصدر: نوفوستي