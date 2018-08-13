التحالف العربي: اتخذنا ما يضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية ضد الحوثيين

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اتخذ كل الإجراءات لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب في ظل الخطر الذي يمثله الحوثيون .

وقال التحالف على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي أقيم في مدينة مأرب اليمنية، إن قواته "اتخذت في الأسبوع الماضي كافة الإجراءات لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب بالتنسيق مع الشركاء"، مشددا على أن "الميليشيا الحوثية تشكل خطرا على التجارة العالمية يستهدف السفن العابرة للبحر الأحمر والمضيق".

وأوضح المالكي أن "قيادة القوات المشتركة مستمرة في محاربة التنظيمات الإرهابية في الجمهورية اليمنية لما تقوم به من أعمال ضد أبناء الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي".

وذكر المالكي أن قوات التحالف استهدفت خلال الفترة الماضية عناصر من مجموعات الحوثيين في عدة أماكن من بينها مخابئ داخل الصخور والملاحيظ وصعدة.

كما أكد المتحدث باسم التحالف أن المنطقة التي أطلقت منها 6 صواريخ باتجاه مدينة جيزان السعودية من تاريخ 30 يوليو حتى 13 أغسطس 2018 هي محافظة عمران.

وأوضح المالكي أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت تجاه المملكة حتى اليوم بلغ 171 قطعة، فيما وصل عدد المقذوفات إلى 66349 قطعة، بينما بلغ إجمالي خسائر القوات الحوثية من تاريخ 30 يوليو حتى 13 أغسطس 2018 حوالي 502 من أسلحة ومواقع ومعدات، كما وصل عدد القتلى بين صفوفهم خلال هذ الفترة إلى 1372 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام سعودية