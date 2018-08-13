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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 130 شخصا بشمال غربي سوريا

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الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 130 شخصا بشمال غربي سوريا
AFP Aaref WATAD
آثار الانفجار في سرمدا بمحافظة إدلب السورية
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أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 130 شخصا في المعارك بشمال غربي سوريا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ذكر أن العمليات القتالية المستمرة في شمال غربي سوريا تسببت بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا وسط المدنيين، حيث قتل ما لا يقل عن 134 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال في العطلة الأسبوعية الماضية في محافظات إدلب وحماة وحلب".

وأضاف أنه قتل يوم أمس حوالي 59 شخصا، بينهم 17 طفلا جراء انفجار مستودع للذخيرة والأسلحة قرب مدينة سرمدا في محافظة إدلب.

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وأورد حق كذلك معطيات اليونيسف، التي تشير إلى مقتل 28 طفلا في إدلب وغربي حلب خلال الـ 36 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن 3 منشآت طبية تابعة لليونيسف تعرضت للهجمات، وتوقفت اثنتان منها عن العمل، كانتا تقدمان الدعم للنساء والأطفال.

ودعا حق كافة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والمواقع المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، وإلى تأمين نقل المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين إليها.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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