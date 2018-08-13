بالفيديو.. محمد بن سلمان يفاجئ شابا سعوديا

نشرت وسائل إعلام سعودية شريط فيديو يظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يفاجئ شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما تصادفا في الطريق ذاته قرب مدينة "نيوم".

ويوثق الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، الشاب السعودي فهد العبد اللطيف، الذي يعتبر أول سائق رالي أصم في تاريخ المملكة، أثناء تجوله برفقة عائلته الأمير محمد بن سلمان ليقوم بتصويره وهو في مركبته.

ويظهر الفيديو لحظة مشاهدة الشاب السعودي لولي العهد في مركبته، وترجمته بلغة الإشارة، ما حدا بالأمير للتلويح بيده للشاب، ليبادر محمد بن سلمان العبد اللطيف أثناء تجاوزه قائلا من نافذة السيارة: "تأمر شيء؟".

الشاب وثق الفيديو أثناء تجوله برفقة عائلته.. "تأمر على شيء" هكذا التقى شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ #ولي_العهد على أحد الطرق. https://t.co/YQ7khnPgW7pic.twitter.com/bNbKlK7EGi — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 13 августа 2018 г.

وقبل أسابيع التقى الأمير محمد شبابا في منطقة مشروع مدينة "نيوم" واستجاب لدعوتهم إلى تناول بعض الطعام معهم في مشهد وثقته فيديوهات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر