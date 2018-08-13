 
مباشر

بالفيديو.. محمد بن سلمان يفاجئ شابا سعوديا

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. محمد بن سلمان يفاجئ شابا سعوديا
Reuters
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn7s

نشرت وسائل إعلام سعودية شريط فيديو يظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يفاجئ شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة عندما تصادفا في الطريق ذاته قرب مدينة "نيوم".

ويوثق الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، الشاب السعودي فهد العبد اللطيف، الذي يعتبر أول سائق رالي أصم في تاريخ المملكة، أثناء تجوله برفقة عائلته الأمير محمد بن سلمان ليقوم بتصويره وهو في مركبته.

ويظهر الفيديو لحظة مشاهدة الشاب السعودي لولي العهد في مركبته، وترجمته بلغة الإشارة، ما حدا بالأمير للتلويح بيده للشاب، ليبادر محمد بن سلمان العبد اللطيف أثناء تجاوزه قائلا من نافذة السيارة: "تأمر شيء؟".

وقبل أسابيع التقى الأمير محمد شبابا في منطقة مشروع مدينة "نيوم" واستجاب لدعوتهم إلى تناول بعض الطعام معهم في مشهد وثقته فيديوهات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معركة الوسائد.. من يفوز يحصل على 1000 دولار