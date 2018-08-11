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مقتل شابين عمانيين بعد إنقاذهما فتاتين سعوديتين بصلالة

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مقتل شابين عمانيين بعد إنقاذهما فتاتين سعوديتين بصلالة
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وادي دربات بمدينة صلالة جنوب سلطنة عمان
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لقي شابان عمانيان مصرعهما أمس الجمعة بعد إنقاذهما فتاتين سعوديتين انزلقت أقدامهما في وادي دربات بمدينة صلالة جنوب سلطنة عمان أثناء التقاطهما الصور في المنطقة.

وأوضح ناشطون في موقع "تويتر" أن الشابين هما طارق بن سالم الناصري وحمير سعيد الناصري، قد هرعا لإنقاذ الفتاتين وتمكنا من ذلك لكنهما غرقا في الوادي وفشلت محاولات إسعافهما.

وقالت إدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عبر حسابها على "تويتر" إن فرق الإنقاذ المائي التابعة لها بمحافظة ظفار "استجابت لبلاغ غرق مواطنين اثنين بوادي دربات، حيث تم إخراجهما من قعر المياه، وقد بذلت فرق الإسعاف جهودا مضنية من خلال تقديم العناية الطبية الطارئة، إلا أنهما فارقا الحياة".

وأهاب الدفاع المدني بزوار المحافظة "إتباع التعليمات الصادرة عنها والالتزام بالإرشادات تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية + إدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان

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