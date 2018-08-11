مقتل شابين عمانيين بعد إنقاذهما فتاتين سعوديتين بصلالة

لقي شابان عمانيان مصرعهما أمس الجمعة بعد إنقاذهما فتاتين سعوديتين انزلقت أقدامهما في وادي دربات بمدينة صلالة جنوب سلطنة عمان أثناء التقاطهما الصور في المنطقة.

وأوضح ناشطون في موقع "تويتر" أن الشابين هما طارق بن سالم الناصري وحمير سعيد الناصري، قد هرعا لإنقاذ الفتاتين وتمكنا من ذلك لكنهما غرقا في الوادي وفشلت محاولات إسعافهما.

خالص العزاء و المواساة لذوي الشابين الشهيدين البطلين :

طارق بن سالم الناصري

حمير بن سعيد الناصري

الذين توفيا حسب نشطاء أثناء إنقاذ فتيات سعوديات في وادي دربات في #صلالة ، والعزاء موصول لكافة الشعب العماني الكريم ،

إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/LU9JF3NkF4 — سعد جبار (@saadjabbar1) 11 августа 2018 г.

فرق الإنقاذ المائي أخرجتهما.. ولم تفلح محاولات إسعافهما..

وفاة شابين عمانيين بعد إنقاذهما فتاتين سعوديتين بـ #صلالة.https://t.co/K4wgggfSTzpic.twitter.com/MfnTrWEZtR — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 11 августа 2018 г.

وقالت إدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عبر حسابها على "تويتر" إن فرق الإنقاذ المائي التابعة لها بمحافظة ظفار "استجابت لبلاغ غرق مواطنين اثنين بوادي دربات، حيث تم إخراجهما من قعر المياه، وقد بذلت فرق الإسعاف جهودا مضنية من خلال تقديم العناية الطبية الطارئة، إلا أنهما فارقا الحياة".

إستجابت فرق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار لبلاغ غرق مواطنين اثنين بوادي دربات ، حيث تم إخراجهما من قعر المياه، وقد بذلت فرق الإسعاف جهود مضنية من خلال تقديم العناية الطبية الطارئة ،إلا أنهما فارقا الحياة.

#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف



(2/1) pic.twitter.com/WksdSsdUkg — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@PACDAOman) 10 августа 2018 г.

وأهاب الدفاع المدني بزوار المحافظة "إتباع التعليمات الصادرة عنها والالتزام بالإرشادات تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية + إدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان