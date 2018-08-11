تنسيقيات التظاهرات في العراق لـRT: سنلجأ للعصيان المدني

تعتزم تنسيقيات الحركات الاحتجاجية في العراق اللجوء إلى العصيان المدني خلال الأسابيع المقبلة، إذا ما استمرت الحكومة العراقية بتجاهل مطالب المتظاهرين.

وقال علي البصري أحد أعضاء تنسيقيات محافظة البصرة في اتصال هاتفي مع مراسل RT إن "هناك تشاورات ونقاشات بين تنسيقيات البصرة والمحافظات الأخرى بهدف اللجوء إلى العصيان المدني للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأضاف: "إن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد العصيان المدني، وننتظر مناقشة المقترح مع تنسيقيات العاصمة بغداد من أجل الاتفاق على كل شيء، ومنها التوقيت".

وانطلقت شرارة التظاهرات في العراق في محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، قتل وجرح فيها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.

وعلى إثر احتجاجات البصرة خرجت تظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، حيث تشهد هذه المحافظات حراكا مستمرا.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين بعد أن قامت المرجعية الشيعية في النجف بتأييد الاحتجاجات.

المصدر: RT