اعتبارا من الاثنين.. الخطوط السعودية توقف رحلاتها من وإلى كندا

أعلنت الخطوط السعودية عن وقف الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو في كندا، وإيقاف جميع رحلاتها من وإلى تورنتو بدءا من يوم الاثنين المقبل.

إقرأ المزيد

وقالت الخطوط السعودية، اليوم الجمعة، إنه سيتم إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو بكندا من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء، أو إعادة إصدار التذاكر، أو استعادة قيمتها.

وفي تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت الخطوط السعودية على أنها ستعمل على إيجاد الحلول البديلة لضيوفها الحاجزين على رحلاتها إلى تورنتو.

ويأتي هذا القرار في خضم خلاف دبلوماسي بين كندا والسعودية بعد أن حثت أوتاوا الرياض على الإفراج عن نشطاء مجتمع مدني سعوديين مسجونين في السعودية. ورفضت الرياض ذلك واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية وطردت السفير الكندي في الرياض وسحبت سفيرها في العاصمة الكندية أوتاوا.

تنويه بخصوص رحلات كندا pic.twitter.com/c0m6hym9Mc — SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) 9 août 2018

المصدر: صحيفة سبق