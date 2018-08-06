الخطوط السعودية تعلن إيقاف الرحلات إلى تورنتو الكندية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف الحجوزات والرحلات من وإلى مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين.

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وأضافت الخطوط السعودية اليوم الاثنين في بيان لها أنه سيتم إعفاء جميع التذاكر الصادرة من وإلى تورنتو من أية قيود أو رسوم عند الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.

وأكدت أنها ستعمل على إيجاد حلول بديلة للحاجزين على رحلات الخطوط إلى تورنتو.

المصدر: الخطوط الجوية السعودية