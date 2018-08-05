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السعودية تطرد السفير الكندي لديها وتستدعي سفيرها في أوتاوا

أخبار العالم العربي

السعودية تطرد السفير الكندي لديها وتستدعي سفيرها في أوتاوا
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أصدرت الرياض بيانا أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة، وأعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية مساء الأحد أن "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة، ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وإيقاف (النشطاء) المذكورين تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة".

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة".

وحذرت الرياض كندا من أي محاولة أخرى للتدخل في شؤون السعودية، معلنة  تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت السفارة الكندية في الرياض عن "قلق بالغ" إزاء ما أسمته بـ "الاعتقالات الإضافية" لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في المملكة، داعية السلطات السعودية للإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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