السعودية تطرد السفير الكندي لديها وتستدعي سفيرها في أوتاوا

أصدرت الرياض بيانا أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة، وأعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية مساء الأحد أن "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة، ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وإيقاف (النشطاء) المذكورين تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة".

#إنفوجرافيك_الخارجية | لتعلم كندا وغيرها من الدول أن #السعودية أحرص على أبنائها من غيرها.. فإننا نعتبر السفير الكندي شخصاً غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال 24 ساعة pic.twitter.com/1rZyDX1DM8 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 5, 2018

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة".

وحذرت الرياض كندا من أي محاولة أخرى للتدخل في شؤون السعودية، معلنة تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت السفارة الكندية في الرياض عن "قلق بالغ" إزاء ما أسمته بـ "الاعتقالات الإضافية" لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في المملكة، داعية السلطات السعودية للإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين.

تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان. — Canada in KSA (@CanEmbSA) August 5, 2018

المصدر: وكالات