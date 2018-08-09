مصادر طبية: مقتل عشرات الأطفال بغارة للتحالف العربي في صعدة باليمن

أفاد مصدر أمني في محافظة صعدة اليمنية لمراسل RT بمقتل وجرح عشرات الطلاب اليوم، جراء غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت حافلة كانت تقلهم في مدينة ضحيان.

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وأعلنت مصادر طبية في صعدة الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية وصول جثث 39 قتيلا و51 جريحا إلى مستشفيات المنطقة، موضحة أن غالبية الضحايا أطفال، وتم استهداف حافلتهم في سوق ضحيان.

من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وقوع الغارة، مضيفة أن المستشفيات المدعومة منها استقبلت عشرات القتلى والجرحى.

هذا وأفاد مراسلنا بأن غارتين جويتين استهدفتا اليوم دائرة الأشغال العسكرية وسط صنعاء، وسط تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء العاصمة.

وجاء ذلك بعد أسبوع من مقتل عشرين شخصا، وإصابة 60 آخرين، جراء غارة جوية استهدفت محيط المستشفى الأمامي وسوق السمك المحاذي في مدينة الحديدة، حسب مصادر طبية وشهود عيان، ما استدعى إدانة من قبل الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت غير مرة في السنوات الماضية من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن، بما فيها التحالف العربي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وخاصة استهداف المدنيين والمنشآت العامة بالغارات الجوية.

المصدر: RT + وكالات