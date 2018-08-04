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الصليب الأحمر والأمم المتحدة يدينان الاستخفاف بحياة المدنيين في الحديدة

أخبار العالم العربي

الصليب الأحمر والأمم المتحدة يدينان الاستخفاف بحياة المدنيين في الحديدة
Reuters
القصف السعودي بغارات الطيران على الحديدة
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أدان الصليب الأحمر الدولي مقتل 55 مدنيا في "سلسلة انفجارات" بمدينة الحديدة اليمنية الخميس، وإصابة 170 مدنيا بجروح، معلنا أن عدم احترام حياة المدنيين "أمر غير مقبول على الإطلاق".

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وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يوهانس بريوير: "رغم أن ظروف الانفجارات الأرضية مجهولة، فإن عدم احترام حياة المدنيين والمنشآت المدنية أمر غير مقبول".

وتابع: "المشاهد التي تصلنا من الحديدة مروّعة، وتجاهل القانون الدولي الإنساني في اليمن لم يعد يحتمل".

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي من جهتها، كتبت في بيان باسمها: "يعتمد مئات الآلاف على هذا المستشفى (الثورة) من أجل بقائهم على قيد الحياة"، معتبرة أن أعمال العنف هذه "أمٌر مروع"، وأن "المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي الانساني وليس من الممكن أبدا تبرير هذه الخسائر في الأرواح".

واتهم الحوثيون التحالف العربي الذي تقوده السعودية بشن غارتين جويتين على مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة الخميس، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات بين المدنيين.

ورد المتحدث باسم التحالف خلال مؤتمر صحافي في الرياض الجمعة على اتهامات الحوثيين بالقول: "الاستهداف تم من قبل ميليشيات الحوثيين بإطلاق القذائف على المستشفى وسوق السمك".

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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