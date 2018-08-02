// 26.06.2018 по тикету 15478
اليمن.. مقتل 52 شخصا في غارة للتحالف العربي على الحديدة
AFP ABDO HYDER
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أكدت مصادر طبية أن 52 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون في غارة جوية للتحالف العربي على مدينة الحديدة باليمن.
وأفاد مراسلنا في اليمن، أن الغارة استهدفت بوابة مستشفى الثورة في الحديدة، في وقت أكدت فيه مصادر محلية أن الغارة استهدفت ميناء صيد وسوقا للأسماك في المدينة.
وأطلقت إدارة المستشفى نداء استغاثة دعت فيه المواطنين التبرع بالدم.
المصدر: RT + رويترز
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