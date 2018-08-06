الجبير: السعودية لا تتدخل بشؤون أحد ولن نقبل التدخل في شؤوننا

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على أن بلاده لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنها لن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على التعامل مع تلك المحاولات بكل حزم.

وكتب الجبير في سلسلة تغريدات على "تويتر": "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم".

1- إن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، ونتعامل مع ذلك بكل حزم — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) ٦ أغسطس ٢٠١٨

2- الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة، وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم — عادل بن أحمد الجبير (@AdelAljubeir) ٦ أغسطس ٢٠١٨

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، التصريحات التي صدرت عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا لدى الرياض، وقالت: إن "إيقاف من ذكرتهم كندا، جاء من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

#بيان | المملكة العربية السعودية لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت pic.twitter.com/lw7W24PSDY — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وأعلنت الرياض سفير أوتاوا لديها شخصا غير مرغوب به، وعليه المغادرة خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور، عقب تصريحات وصفتها السعودية بـ"التدخل السافر" في شؤونها الداخلية.

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المصدر: وكالات