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موسكو تعلن عن ضمانات الحكومة السورية لأمن اللاجئين العائدين

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موسكو تعلن عن ضمانات الحكومة السورية لأمن اللاجئين العائدين
Globallookpress Ammar Safarjalani
(صورة أرشيفية)
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قال مركز استقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين التابع لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، إن السلطات السورية تضمن أمن اللاجئين الذين قرروا العودة إلى البلاد.

وذكر المركز في بيان أن القيادة السورية "تواصل العمل الواسع النطاق لإعادة اللاجئين إلى وطنهم وتؤكد استعدادها لحل مسائل توفير الضمانات الأمنية، وتوفير الوظائف، والإسكان، والمساعدة في استعادة الوثائق، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها، للسوريين القادمين من الخارج وكذلك النازحين داخليا".

وأشار البيان إلى أن مكتب الأمن الوطني ووزارة المصالحة في سوريا ينسقان جميع الأنشطة لمراقبة عودة اللاجئين، وإعداد أماكن لنشرهم، واستعادة البنية التحتية، والقيام بالأعمال الإنسانية.

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وفي وقت سابق، ذكر المركز الروسي أنه بناء على البيانات الأولية، فقد عبّر 1712166 سوريا عن رغبتهم في العودة إلى الوطن من ثماني دول (لبنان 889031، وتركيا 297342، وألمانيا 174897، والأردن 149268، والعراق 101233، ومصر 99834، والدنمارك 412، والبرازيل 149).

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وأكد المركز إقامة نقاط عبور برية وبحرية وجوية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين.

وفي الـ 18 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنشاء مقر مشترك بين الإدارات في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسية على أساس مركز إدارة الدفاع الوطني، لتنسيق عمل مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة في سوريا.

المصدر: إنترفاكس

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