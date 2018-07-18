روسيا تنشئ في سوريا مركزا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين السوريين.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الشأن: "في إطار الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة أسس الاتحاد الروسي، بالتنسيق مع قيادة الجمهورية العربية السورية، على أراضي سوريا، مركز استقبال وتوزيع وإيواء للاجئين".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المهمات الماثلة أمام المركز هي:

- مراقبة إعادة جميع النازحين، واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة.

- تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية ومواد البناء والاحتياجات المادية الضرورية، بما في ذلك من الدول الأجنبية، إلى سوريا، وتسليمها للسكان.

- مساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى

- حل القضايا الأخرى المتعلقة بمساعدة عودة اللاجئين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يتبع...