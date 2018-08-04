المعارض السوري لؤي حسين يدعو اللاجئين إلى العودة بضمانات روسية

دعا رئيس تيار "بناء الدولة" السوري المعارض لؤي حسين، اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا بضمانات روسية، تشمل العفو وضمان عدم الملاحقة الأمنية.

وكتب حسين في صفحته على "فيسبوك"، إن كل من يريد أن يدخل دون أن يغيّر في موقفه السياسي، ودون أن يكون مضطرا لشكر أحد، أو التحدث إلى أحد، يمكنه التواصل معي وأنا أرشده إلى السبيل الآمن.

وخصّ لؤي الحسين بالذكر في دعوته اللاجئين المتواجدين في الأردن ولبنان للعودة إلى سوريا، ودعا كل من يريد المشاركة في بناء حيه أو قريته أو بلدته بعيدا عن أجهزة الحكومة وبالتعاون مع روسيا، إلى التواصل معه لترتيب ذلك.

وأضاف حسين المقيم في لبنان، أن هذه الدعوة لا تشمله شخصيا ولا يمكنه العودة حاليا إلى البلاد، بعد أن رأت الدول الضامنة أن عودته لا تزال مبكرة.

يذكر أن المعارض لؤي حسين، كان قد اعتقل مرتين خلال سنوات الحرب في سوريا ووجهت إليه تهمة "إضعاف الشعور القومي".

إقرأ المزيد

لا بد من التنويه أنه يوجد في لبنان أكثر من مليون سوري، والغالبية الساحقة منهم خرجوا من البلاد بطريقة نظامية، لكنهم هربوا من الموت أو الجوع.

أنا أحاول أن أساعد هؤلاء في العودة، فعلى ما أظن أن هؤلاء ليسوا مهتمين... https://t.co/JkPnVYJZZy — Louay Hussein (@HusseinLouay) 3 августа 2018 г.

المصدر: مواقع إنترنيت