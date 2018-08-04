 
مباشر

المعارض السوري لؤي حسين يدعو اللاجئين إلى العودة بضمانات روسية

أخبار العالم العربي

المعارض السوري لؤي حسين يدعو اللاجئين إلى العودة بضمانات روسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klss

دعا رئيس تيار "بناء الدولة" السوري المعارض لؤي حسين، اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا بضمانات روسية، تشمل العفو وضمان عدم الملاحقة الأمنية.

وكتب حسين في صفحته على "فيسبوك"، إن كل من يريد أن يدخل دون أن يغيّر في موقفه السياسي، ودون أن يكون مضطرا لشكر أحد، أو التحدث إلى أحد، يمكنه التواصل معي وأنا أرشده إلى السبيل الآمن.

وخصّ لؤي الحسين بالذكر في دعوته اللاجئين المتواجدين في الأردن ولبنان للعودة إلى سوريا، ودعا كل من يريد المشاركة في بناء حيه أو قريته أو بلدته بعيدا عن أجهزة الحكومة وبالتعاون مع روسيا، إلى التواصل معه لترتيب ذلك.

وأضاف حسين المقيم في لبنان، أن هذه الدعوة لا تشمله شخصيا ولا يمكنه العودة حاليا إلى البلاد، بعد أن رأت الدول الضامنة أن عودته لا تزال مبكرة.

يذكر أن المعارض لؤي حسين، كان قد اعتقل مرتين خلال سنوات الحرب في سوريا ووجهت إليه تهمة "إضعاف الشعور القومي".

إقرأ المزيد
السلطات السورية تفرج عن المعارض لؤي حسين

المصدر: مواقع إنترنيت 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟