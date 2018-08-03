المالكي: التحالف العربي استفاد من دروس في اليمن

أكد المتحدث العسكري باسم التحالف العربي تركي المالكي، أن قوات التحالف طورت قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني".

وقال المالكي في مؤتمر صحفي إن الهدف الاستراتيجي من عمليات التحالف هو "إعادة الشرعية لليمن، وتطبيق أعلى المعايير الدولية لتحديد الأهداف العسكرية في اليمن".

وذكر أن سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية على الساحل الغربي وخاصة مدينة الحديدة تضر بالشعب اليمني، مكررا اتهامه للجماعة بـ"استهداف المدنيين في مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة".

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وقتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب 60 بجروح يوم أمس الخميس في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية، في غارة استهدفت محيط المستشفى الأمامي وسوق السمك المحاذي وفق أطباء وشهود عيان.

وذكرت جماعة الحوثي أن الغارتين أدتا إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 124، متهمة التحالف بتنفيذهما.

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وقال المالكي: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين في الحديدة.. نتابع أي ادعاءات، وإذا كانت هناك أي مسؤولية فنتحملها بشفافية".

المصدر: وكالات