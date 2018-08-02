التحالف العربي ينفي استهداف الحديدة ويتهم الحوثيين

اتهم المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، جماعة "أنصار الله" الحوثيين باستهداف المدنيين في مدينة الحديدة شمال غربي اليمن، نافيا أن يكون التحالف يقف وراء هجوم اليوم.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين في الحديدة... نتابع أي ادعاءات، وإذا كانت هناك أي مسؤولية نتحملها بشفافية".

وأضاف العقيد السعودي: "التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي"، مشددا على أن قواته لم تنفذ أي عمليات داخل الحديدة اليوم.

إقرأ المزيد

وأكدت مصادر طبية وإغاثية، في وقت سابق من اليوم، أن 52 شخصا قتلوا وأصيب 100 آخرون في قصف استهدف مستشفى داخل مدينة الحديدة في اليمن، متهمة التحالف العربي بالوقوف وراء الهجوم.

وجاءت الضربات فيما تسعى الأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

المصدر: وكالات