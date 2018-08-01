الأسد يخاطب الجيش

خاطب الرئيس السوري، بشار الأسد، جيش بلاده بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيسه، مشيدا بجهوده في محاربة الإرهاب وتحطيم "الحلقة تلو الأخرى في المشروع الصهيوأمريكي".

وقال الأسد في كلمة وجهها للجيش عبر مجلة "جيش الشعب" : "يا رجال العزة والسيادة والكرامة.. أحييكم تحية الفخر والاعتزاز وأهنئكم في عيدكم الثالث والسبعين.. عيد الجيش العربي السوري وأنتم تنتقلون من إنجاز إلى إنجاز أكبر ومن نصر إلى آخر في مواجهة الإرهاب الممنهج وداعميه إقليميا ودوليا، مؤكدين أنكم الرجال حماة الوطن ودرعه الحصين في مواجهة أعاصير الشر والعدوان وملاحقة فلول الإرهابيين وهم يتساقطون تحت أقدامكم ويولون الأدبار أمام عزمكم وإرادتكم وإصراركم على تطهير كل شبر من أرضنا الحبيبة من رجسهم وآثامهم".

وأكد الرئيس السوري أنه بفضل تضحيات الجيش وبطولاته وصلت سوريا إلى ما هي عليه اليوم من أمن واستقرار في معظم المناطق، مضيفا أن الجيش السوري هو من يتصدى للإرهاب المدعوم "بالسلاح والعتاد والمال والماكينة الإعلامية المأجورة".

وقال الأسد إن "المناطق المحررة تعود إلى حضن الوطن آمنة مستقرة بفضل بطولاتكم وتضحياتكم، ويعود أهلها إليها من جديد بعد أن نفضت عن كاهلها غبار الإرهاب ورعاته المأزومين المهزومين".

وأضاف الأسد في رسالته، متوجها لأفراد لجيش السوري: "على وقع بطولاتكم وإنجازاتكم ضبط العالم ساعته وأعاد التاريخ كتابة صفحاته ليعطرها بنفح من دمائكم الطاهرة التي روت تراب الوطن الطاهر".

المصدر: سانا