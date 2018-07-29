ليبيا.. استقالة رئيس هيئة صياغة الدستور قبيل تصويت النواب على قانون الاستفتاء

أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبد السيد، عن استقالته من رئاسة وعضوية الهيئة، قبل يوم من تصويت مجلس النواب في طبرق على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأكد نوح عبد السيد، في رسالة بعث بها إلى أعضاء الهيئة اليوم، أنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارا من اليوم، معربا عن أمله في قبول استقالته.

وتعهد، مخاطبا ناخبيه من الدائرة الرابعة، بعدم خيانة الوطن وعدم مغادرته، مشددا على أنه لم ينتم إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، حسب بوابة "الوسط".

في غضون ذلك، نقلت البوابة عن عضو مجلس النواب عبد الله اللافي قوله إن 50 نائبا توجه إلى طبرق يوم الأحد لحضور الجلسة التي من المقرر أن يجري فيها التصويت.

المصدر: بوابة الوسط