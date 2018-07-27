الأردن يدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

دانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى، بحسب ما أفادت وكالة "بترا" الجمعة.

ودانت غنيمات خصوصا، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك اليوم واعتداءها على المصلين وموظفي إدارة أوقاف القدس.

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وأضافت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

كما قالت إن ذلك يمثل إنتهاكا أيضا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مُشدّدة على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.

وحمّلت غنيمات الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى، والانتهاكات التي تُرتكب ضده، وطالبت بوقفها فورا والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

المصدر: بترا