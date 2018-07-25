وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل قصفت عناصر "داعش" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ضربة نفذتها إسرائيل في سوريا الأربعاء 25 يوليو، قضت على مقاتلين من تنظيم "داعش" ودمرت منصات صواريخ تابعة للتنظيم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حاول مسلحون من (داعش) في حوالي الساعة 21:30 بتوقيت موسكو (21:30 بتوقيت دمشق) استفزاز القوات الإسرائيلية لتوجيه ضربة ضد قوات تابعة للجيش السوري، وذلك من خلال ضرب الأراضي الإسرائيلية من مناطق بلدتي نافعة والشجرة (محافظة القنيطرة)".

وأضافت: "ولقي جميع الإرهابيين من داعش مصرعهم، ودمرت منصات صواريخ بضربة جوابية دقيقة وفورية من جانب سلاحي الجو والمدفعية الإسرائيلية".

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن طائراته ووحدات المدفعية التابعة للجيش هاجمت موقعا في سوريا أطلق منه صاروخان سقطا في بحيرة طبريا.

وقال الجيش في بيان له: "أطلق صاروخان من سوريا صوب إسرائيل.. ويبدو أنهما طائشين من القتال الدائر هناك، وردا على إطلاق الصاروخين، استهدفت طائراتنا منصة إطلاق الصواريخ، فيما استهدفت المدفعية المنطقة المحيطة بها".

وأضاف البيان أن "الأيام الأخيرة تشهد قتالا داخليا متصاعدا في سوريا بالقرب من الحدود، مؤكدا أنه "سيتحرك ضد أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها".

المصدر: وكالات