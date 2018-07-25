إسرائيل ترد على سقوط صاروخين سوريين في بحيرة طبريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته ووحدات المدفعية التابعة للجيش هاجمت موقعا في سوريا أطلق منه صاروخان سقطا في بحيرة طبريا.

وقال الجيش في بيان له: "أطلق صاروخان من سوريا صوب إسرائيل.. ويبدو أنهما طائشين من القتال الدائر داخل سوريا، وردا على إطلاق الصاروخين، استهدفت طائراتنا منصة إطلاق الصواريخ، فيما استهدفت المدفعية المنطقة المحيطة بها".

وأضاف البيان أن "الأيام الأخيرة تشهد قتالا داخليا متصاعدا في سوريا بالقرب من الحدود، مؤكدا أنه "سيتحرك ضد أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانها".

وأفادت مراسلتنا في القدس في وقت سابق من الأربعاء، بأن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل، بعد مرور قذائف صاروخية، من المعارك داخل سوريا.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن "وحدات من الشرطة تبحث في مياه البحيرة عن بقايا الصاروخين، لكن البحث الأولي لم يسفر عن العثور على شيء".

من جهتهم، أكد شهود عيان إسرائيليون، أنهم سمعوا صوت الارتطام.

وسقطت قذائف بالخطأ على الجانب الإسرائيلي من الجولان خلال سنوات القتال السبع بين قوات الجيش السوري والمسلحين، ويعتقد أن هذه أبعد مسافة وصل إليها صاروخ شارد، إذ لم يسبق أن قطع صاروخ مسافة بين 7 و10 كيلومترات ليسقط في البحيرة.

المصدر: RT + رويترز