مصر.. إلغاء حكم الإعدام على المتهمين في "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول طعن 16 متهما على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالإعدام شنقا والسجن، في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" التي تعود وقائها لعام 2013.

وجاء حكم النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، مختلفة عن التي أصدرت الحكم الأول.

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وقضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2017 بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقا، و14 متهما بالسجن المؤبد حضوريا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد أيضا.

كانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد، وإصابة آخرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازة الأسلحة والذخائر واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

المصدر: المصري اليوم