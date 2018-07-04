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مصر.. محكمة النقض تلغي إدراج مرسي في "قوائم الإرهاب"

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مصر.. محكمة النقض تلغي إدراج مرسي في
Reuters / Al Youm Al Saabi
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
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أفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بأن محكمة النقض ألغت قرارا بإدراج 1537 شخصا على قوائم الإرهاب من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان واللاعب محمد أبو تريكة.

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وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن محكمة النقض قضت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، بقبول طعن محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق و1537 آخرين وإلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب وإعادة نظر إدراجهم أمام دائرة جنائية مغايرة.

من جهته ذكر موقع "المصريون" أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق و1537 آخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسي وأبناؤه، في القضية التي تحمل "رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا"، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير عام 2017 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات وإعادة المحاكمة.

وتضم القائمة أيضا القيادي محمد البلتاجي وأشرف ثابت، ومحمد بديع وخيرت الشاطر وأبناؤهما ومرشد الجماعة الأسبق مهدي عاكف وباسم عودة وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمود غزلان وصفوت حجازى وباكينام الشرقاوي ووليد شرابي وأبو العلا ماضي وحسن مالك وحمزة زوبع، والإعلامي مصطفى صقر.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بتاريخ 12 يناير 2017 بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان والشخصيات العامة على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، على أن يتم إدراجهم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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