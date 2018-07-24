الأمن المصري يقتل 13 مسلحا في سيناء

تمكنت قوات الأمن المصرية من قتل 13 مسلحا بتبادل لإطلاق النار في مدينة العريش شمالي سيناء.

وتوافرت معلومات لقوات الأمن تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذ منزل تحت الإنشاء كائن بقرية الياسمين وكرا لأفرادها.

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وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، واستهداف المنطقة فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية من هذه العناصر، ما أسفر عن مقتل 13 عنصرا وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، بالإضافة إلى شريط طلقات متعدد به 83 طلقة، و5 طلقات خرطوش، وكمية من الطلقات الآلية الفارغة.

المصدر: الشروق