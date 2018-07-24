هدى عبد الناصر تميط اللثام عن تسجيلات سرية عن حرب اليمن

كشفت هدى عبد الناصر ابنة الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، خلال الاحتفالية بمئوية عبد الناصر الأولى، عن تسجيلات سرية وخطيرة عن حرب اليمن.

واعتبرت أن قرار عبد الناصر لحرب اليمن كان صائبا، مؤكدة أنها كانت حربا عالمية ضد مصر.

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وأضافت أنها حصلت على تسجيلات صوتية خاصة بجلسات سرية كانت تعقد في غرفة عمليات الحرب، وأن العمل مستمر على تنقية الصوت المسجل تمهيدا لعرضه.

وتأتى الاحتفالية ضمن نشاط مكتبة الإسكندرية لتوثيق حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة مرور مئة عام على ميلاده، وتزامنا مع ثورة يوليو.

المصدر: اليوم السابع