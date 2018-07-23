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شاهد.. نجل عبد الناصر يحرج مرشحا رئاسيا سابقا عند ضريح والده

أخبار العالم العربي

شاهد.. نجل عبد الناصر يحرج مرشحا رئاسيا سابقا عند ضريح والده
AFP PHOTO FILES
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رفض عبد الحكيم عبد الناصر، استقبال حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق عند ضريح والده الزعيم الراحل في ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكد عبد الحكيم عبد الناصر أنه رفض استقبال حمدين لموقفه مع جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنه تحالف مع تلك الجماعة ووضع يده في يدهم واعتذر لهم.

واكتفى حمدين صباحي بقراءة الفاتحة على روح الزعيم الراحل، وغادر الضريح على الفور، ولم يدخل الصالون المخصص لاستقبال الزائرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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