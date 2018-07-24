تجدد المطالب بتحويل البصرة العراقية إلى إقليم

مع تصاعد الاحتجاجات في محافظات العراق الجنوبية منذ أسبوعين، تجددت المطالب بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم على غرار إقليم كردستان العراق شمالي البلاد.

وجمع أعضاء مجلس محافظة البصرة 15 توقيعا سترفع مرفقة بطلب للحكومة الاتحادية في بغداد، لتحويل البصرة إلى إقليم.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة مجيد الحساني، لـRT: "من الضروري تحويل البصرة إلى إقليم لتتمتع بثرواتها وتطور اقتصادها، وهذا لا يعني الانفصال عن العراق، بل تلبية رغبة أهالي هذه المحافظة".

ومنذ سنوات يعمل بعض ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب على تحويل المحافظة إلى إقليم لكنهم يصطدمون بالرفض من قبل أحزاب يمثل بعض أعضائها البصرة.

ولا يتفق جميع ممثلي المحافظة، وأعضاء الحكومة المحلية على تحويلها لإقليم، وهناك من يعتبر هذا المطلب سياسيا أكثر من كونه خدميا لصالح المواطن.

المصدر: RT